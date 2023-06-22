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Расчет «Града» уничтожил технику и личный состав врага на Краснолиманском направлении

06:02 22.06.2023
Расчет реактивной системы БМ-21«Град» ЦВО поразил технику и личный состав противника 122-миллиметровыми реактивными снарядами.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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Расчет реактивных систем залпового огня БМ-21«Град» Центрального военного округа уничтожил украинских боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации.

Сначала военнослужащие получили координаты цели, затем, заняв огневую позицию, расчет развернул боевые машины и навел их на цель. После подготовки молниеносно выполнен залп 122-миллиметровыми реактивными снарядами по военной технике и личному составу противника.

Контролировать ход атаки, а именно корректировать огонь, помогают разведывательные БПЛА «Зала» и «Суперкам». Данные с них получает лично командир артиллерийской батареи.

Командир боевой машины с позывным «Семен» рассказал, что деятельность артиллерийских батарей тесно связана работой мотострелков.

«Мы осуществляем поддержку мотострелков. Когда мы встречаемся, они всегда жмут нам руки и благодарят за работу», - сказал «Семен».

РСЗО «Град» высоко эффективен в зоне СВО из-за своей мобильности и огневой мощи.

Ранее стало известно, с каким успехом вооруженные силы РФ отражают украинское контрнаступление. Российские военные заполучили танки «Леопард» и 16 БМП «Брэдли», что составляет 15% от всех машин этого типа, которые были поставлены Киеву.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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