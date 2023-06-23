В США предложили приравнять использование Россией ядерного оружия на Украине к атаке на НАТО

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Использование Россией ядерных вооружений на Украине в ходе специальной военной операции может быть приравнено к агрессии по отношению к НАТО. Соответствующую резолюцию сенаторы США предложили вынести на рассмотрение в конгрессе.

«Мы вносим резолюцию сегодня, которая говорит, что если Россия или Белоруссия взорвет ядерное устройство на Украине... такая атака должна быть расценена как атака на НАТО», - приводит RT слова американского сенатора Линдси Грэма.

Цель данной резолюции - дать понять России, что использование тактического ядерного оружия может привести к войне с альянсом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в использовании ТЯО, однако оно будет применено, если появится угроза существования страны. Президент добавил, что у России ядерного оружия больше, чем у стран НАТО.