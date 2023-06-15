Лихачев заявил о возрастающей угрозе прямого удара по ЗАЭС

Он отметил, что киевский режим оставляет за собой право вести себя так, как посчитает нужным.

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Угроза прямого удара по Запорожской АЭС возрастает. Такое заявление сделал гендиректор Росатома Алексей Лихачев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы понимаем, что в любой момент станция может быть подвержена и адресному нападению», - сказал он.

По его словам, киевский режим оставляет за собой право вести себя так, как посчитает нужным, что опасно для крупнейшей в Европе атомной электростанции.

«Ситуация стабильная, она под контролем. Коллектив станции крайне профессионален, и мы просчитываем все технологические риски», - добавил Лихачев.

Гендиректор Росатома обратил внимание на то, что из шести энергоблоков пять находятся в холодном останове, один из них - в горячем.

«Реактор конечно же на нуле. Но теплоэнергетика станции за счет внешнего источника электроэнергии подает горячую воду и для нужд станции, и самое главное - для нужд Энергодара», - добавил Лихачев.

Ранее глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам визита на Запорожскую АЭС отметил серьезную ситуацию на объекте после ЧП на Каховской ГЭС.