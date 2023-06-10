На Филиппинах из-за проснувшегося вулкана Майон эвакуировали 10 тысяч человек

Людей, живущих неподалеку от вулкана, эвакуировали, поскольку в ближайшие несколько дней или недель может случиться извержение.

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На Филиппинах в провинции Албай проснулся вулкан Майон. Около 10 тысяч местных жителей, проживающих в опасной зоне вблизи вулкана, эвакуировали, сообщает New York Post.

Несмотря на то, что на территории радиусом около 6 километров вокруг Майона запрещено находиться из-за возможных вулканических выбросов, многие бедные сельские жители построили там свои дома и фермы.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заверил, что сейчас идет активная работа по перемещению жителей в безопасное место.

Ранее на Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 3,9 и 5,4. Их очаги находились на глубине 51 и 48 километров.