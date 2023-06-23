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Штурмовик Призрак заявил, что боевиков Киева в запорожском Садовом нет и не было

Павел Кольцов
Марина Крижановская
05:22 23.06.2023
Российский стрелок-штурмовик отметил, что киевские боевики предпринимают попытки боев, но ничего серьезного им добиться не удается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Стела павшим воинам в селе Садовое. Этот населенный пункт, как и другие вблизи линии боевого соприкосновения, под полным контролем ВС России. Виден дым от прилета - так националисты пытаются прорвать оборону, которую удерживают бойцы Восточного военного округа.

В своих бессмысленных попытках изобразить контрнаступление противник выдыхается. Вражеские силы все меньше атакуют наши войска, используя танки. Большое количество натовской бронетехники сгорело на поле боя стараниями артиллеристов и бойцов противотанковых подразделений ВВО.

Эшелонированная оборона, продуманное расположение огневых позиций, слаженные действия наших подразделений не дают противнику продвинуться, тем более брать под свой контроль населенные пункты. В Садовом Токмакского района Запорожской области украинских войск нет и не было, заявил боец с позывным Призрак. Российская оборона очень хорошая, как и настроение у военнослужащих.

«Вооруженных сил Украины здесь никогда не было. Садовое изначально под нами, мы его держим. Я не думаю, что они сюда могут даже попытаться прийти, потому что здесь оборона очень хорошая, мы держимся. Настроение боевое, пальцем вверх. Поверьте, они здесь не будут никогда», - рассказал он «Звезде».

Говоря о характере боя, стрелок-штурмовик отметил, что националисты предпринимают попытки, но ничего серьезного им добиться не удается. На крышах домов в Садовом видны следы прилетов, но похоже, что идет обычная жизнь.

Ранее во время совещания с членами Совета безопасности России президент Владимир Путин заслушал доклад о ситуации с украинским контрнаступлением. Николай Патрушев и Сергей Шойгу рассказали, что за 16 суток украинские войска потеряли свыше 13 тысяч своих бойцов, а также 246 танков, 264 беспилотника, 10 тактических истребителей, четыре вертолета и не только.

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