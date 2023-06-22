МО РФ: ВКС поразили склад военной техники иностранного производства высокоточным оружием

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков уточнил, что удар был нанесен сегодня ночью.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о групповом ударе высокоточным оружием по складу иностранной техники и вооружения, которые были доставлены на территорию Украины.

Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, удар был нанесен сегодня ночью.

Конашенков добавил, что назначенный объект был поражен, цель удара была достигнута.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу констатировал, что теперь стала ясна неспособность западных поставок серьезно повлиять на ход спецоперации - причем речь идет как уже о доставленных, так и о тех, что еще только предстоит получить Киеву.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.