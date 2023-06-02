Telam: Аргентина может присоединиться к банку БРИКС в августе

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Аргентина может присоединиться к Новому банку развития (НБР) стран БРИКС уже в августе. Об этом сообщила директор финансового учреждения Дилма Русеф.

По ее словам, совет директоров банка одобрил голосование по этому вопросу. Как ожидается, решение примут на встрече управляющих НБР, которая пройдет в первую неделю августа, сообщает Telam.

Ранее посол Аргентины в России Эдуардо Суайн допустил присоединение своей страны к объединению БРИКС по итогам саммита в ЮАР в августе. Он отметил, что не уверен, как именно страна присоединится к БРИКС, однако приглашение к вступлению уже является большим шагом для Аргентины.