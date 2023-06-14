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Площадь пожара в жилой пятиэтажке в Казани выросла до 1100 квадратных метров

Ян Брацкий
20:29 14.06.2023
В горящем доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека, сообщений о пострадавших не поступало.
© Видео: МЧС РФ © Фото: kzn_official, Telegram
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Площадь пожара в Казани, где горит кровля пятиэтажного жилого дома, увеличилась до 1100 квадратных метров. Как сообщает республиканский главк МЧС, из горящего здания эвакуировано 132 человека.

По сообщению мэрии Казани, в доме 66 квартир, в которых проживают 142 человека. Для них прямо на месте ЧП организовали палатку МЧС. Там пострадавшие могут оставить свои данные и проконсультироваться по вопросам оказания помощи, пишет мэрия в своем Telegram-канале.

О происшествии на улице Чехова в Казани стало известно ранее. Вспыхнула кровля жилого дома. На место прибыли пожарные. Они оперативно эвакуировали из дома двух маломобильных граждан.

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