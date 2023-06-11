Шойгу вручил «Золотые Звезды» отличившимся в зоне СВО командирам Муссагалееву и Матреницкому

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Торжественное мероприятие состоялось в Национальном центре управления обороной РФ.

«Страна по достоинству оценила ваши заслуги. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему Отечеству и народу», - сказал глава российского оборонного ведомства.

Одну из медалей получил командир роты, старший лейтенант Нурсултан Муссагалеев. Офицер вместе с подчиненными, продвигаясь по местности, обнаружили большое количество живой силы и техники противника. Вступив в неравный бой, рота Нурсултана Муссагалеева уничтожила 19 единиц техники врага, что заставило националистов отступить.

Также «Золотая Звезда» вручена командиру танка старшему сержанту Николаю Матреницкому. Экипаж Матреницкого сдержал наступление превосходящих сил противника на одном из тактических направлений. Противник, потеряв два танка и две боевые машины пехоты, был отброшен на исходные позиции.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.