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FATF отказалась включать Россию в черный и серый списки

Вероника Волосунова
20:17 23.06.2023
Несмотря на то, что Украина настаивала на включении России в серый и черный списки FATF, куда входят государства с высокими рисками отмывания средств, международная организация не стала этого делать.
FATF отказалась включать Россию в черный и серый списки
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Вопрос о включении России в серый и черный списки не стали рассматривать в международной группе по борьбе с отмыванием денег FATF. Это следует из сообщения по итогам пленарного заседания 21-23 июня на сайте организации.

«FATF вновь заявляет, что все юрисдикции должны проявлять бдительность в отношении текущих и возникающих рисков, связанных с обходом мер, принятых против Российской Федерации в целях защиты международной финансовой системы», - говорится в сообщении.

Членство России в организации остается приостановленным. При этом серый список FATF пополнили три страны - Хорватия, Вьетнам и Камерун. Теперь они будут находиться под особым контролем международной группы с целью устранения недостатков своих режимов и, как следствие, борьбы с отмыванием денег и финансовой помощью терроризму. Черный список остался без изменений. В нем по-прежнему находятся КНДР, Иран и Мьянма.

Ранее стало известно, что антироссийские санкции повышают уровень инфляции в самих странах Запада. Все больше жителей Европы не понимают, почему они должны платить за принципиальную позицию политиков в украинском вопросе.

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