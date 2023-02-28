Антироссийские санкции повышают уровень инфляции в самих странах Запада

Все больше европейцев недоумевают, почему за принципиальную позицию политиков в украинском вопросе они должны платить из своего кармана.

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Очередной необъявленный визит в Киев - с перрона на ж/д станции встречают главу американского Минфина Джанет Йеллен. Министру проводят экскурсию, для чего-то демонстрируют пожарную технику, и уже после переговоры с Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем. Вашингтон с подачи Йеллен отчитывается за передачу Украине транша в размере почти полутора миллиарда долларов. Оставшиеся 8 млрд планируют передать осенью.

«Мы обсудили наше текущее взаимодействие как на уровне между Украиной и США, так и на уровне мировых финансовых институтов, в частности МВФ. Это запуск реального механизма компенсации потерь, причиненных этой войной... компенсации за счет российских активов», - заявил украинский президент.

Замороженные российские активы - часть санкционного давления. И вот уже почти год, на Западе, ищут способ эти деньги отдать на нужды Украины. Но не могут найти лазейки в собственных законах. В своей речи госпожа Йеллен прямо заявляет - помощь Киеву моральный долг американских налогоплательщиков. А чтобы мотивировать их, говорит о неких победах на экономическом фронте, завоеванных санкциями. Но вот что пишут китайские экономисты - развернутая статья с заголовком «как Россия держит удар» и конкретные факты с цифрами и статистикой.

«Российские компании сейчас либо тратят деньги на замену иностранного оборудования и программного обеспечения, либо используют средства для формирования новых цепочек поставок для выхода на альтернативные рынки. В этом контексте общий объем инвестиций в страну вырос в 2022 году на 6%, в то время как внешний мир ранее прогнозировал снижение этого показателя на 20%», - говорится в китайском издании.

Вместо регресса - прогресс. Там недоумевают. И вводят десятый пакет европейских санкций - не более чем чтиво на 600 страниц. По сути ничего нового, кроме фамилий, то есть персональных рестрикций, и наименований компаний. В российском МИД говорят открыто - Евросоюз в прогнозах ошибся, да и фантазия заканчивается.

«Сложно не согласиться с главой евродипломатии Ж. Боррелем, заявившим 15 февраля в Европарламенте, что санкции – "яд замедленного действия". Вот только "убивают" они, прежде всего, экономический суверенитет Евросоюза. ЕС может накладывать на себя сколько угодно ограничений применительно к торговле с Россией - это будет лишь усиливать его зависимость от прямых конкурентов», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Санкции на нефть и нефтяные продукты по замыслу их создателей должны были опустошить нашу казну. А по факту - рынок сам отрегулировался после решений ОПЕК по ограничению добычи, вырос объем инвестиций, появились новые возможности конкурировать на рынке дружественных стран. Те же страны Северной Африки сейчас закупают российской нефти в три раза больше - импорт, например в Марокко, в 21-ом году составлял 600 000 баррелей, а сейчас вырос до 2 миллионов. При этом та же глава минфина США - Джаннет Йеллен в Киеве утверждала, что потолок цен на нефть приносит успехи и российские нефтяные доходы упали на 60%.

«Госпожа Йеллен рассказывает, что доходы сократились, когда США своими действиями привели рынок нефти к кризису, который длился несколько месяцев. Никто не знает, сколько стоит российская нефть», - рассказал заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Между тем, уровень инфляции Еврокомиссия в странах ЕС оценивает в 5,6% - для старого Света, привыкшего к комфорту, цифра немаленькая. Кризис затронул даже трудовой сектор - по данным New York Times промышленное производство в США упало на 2,3% - сокращают рабочих, закрывают предприятия - нечем платить по счетам.

Ну, а за безработицей начинаются гражданские протесты. Еще один афтершок от затянувшейся антироссийской риторики. Сегодня в Молдавии новая массовая акция протеста против роста цен и тарифов. Манифестанты призывают правительство оплатить зимние счета за отопление и электричество. Силовики не пустили в Кишинев более 50 машин и автобусов с активистами. Начались столкновения.

«Если Запад хотел с помощью санкций заставить РФ поменять политический курс, то политика санкций полностью провалилась. У нас рост товарооборота с ОАЭ, со странами Африки», - объяснил ведущий эксперт ФНЭБ, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Кстати о компаниях, которые ушли, и ушли вынужденно под колоссальным давлением. Свое «против», например, заявили и французские адвокаты. Подали коллективный иск об отмене запрета на предоставление юридических услуг российским компаниям, который был введен в октябре в рамках 8-го пакета санкций. Среди аргументов есть один, с которым сложно поспорить: придуманный еврочиновниками запрет нарушает ряд решений Европейского суда юстиции и право юристов предоставлять услуги без специфических ограничений. Вот так пишутся санкционные хартии - вопреки собственным законам и здравому смыслу.