Опубликованы кадры последствия Донецка украинскими боевиками
Сегодня неприятельская артиллерия ударила по жилым домам Кировского района Донецка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
«Звезда» публикует кадры последствий украинского обстрела столицы Донецкой Народной Республики.
По данным СЦКК, обстрел велся 155-миллиметровыми снарядами из орудий иностранного производства.
Представленные на видео повреждения жилых домов относятся к Кировскому району Донецка.
Враг обстреливает жителей городов Донбасса каждый день - так, вчера украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Донецку и Макеевке.