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Украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Донецку и Макеевке

Ирина Елагина
08:53 22.06.2023
Боевики использовали при обстреле снаряды так называемого натовского калибра 155 мм.
Украинские боевики выпустили более 20 снарядов по Донецку и Макеевке
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Ночью и утром 22 июня украинские боевики накрыли Донецк и Макеевку огнем ствольной артиллерии. При обстреле националисты использовали снаряды так называемого натовского калибра 155 мм. Оперативной информацией о ситуации в зоне конфликта поделилось представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 05:40 населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм», - говорится в публикации представительства в Telegram.

Кроме того, в 2.30, 4.50 и в 5:30 боевики выпустили еще 16 снарядов по Куйбышевскому району столицы ДНР и Червоногвардейскому району Макеевки.

Ранее сообщалось, как украинский беспилотник попал в жилую высотку в центре Донецка, из-за удара начался пожар, пострадала одна квартира.

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