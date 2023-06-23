Автоэксперт Ануфриев рассказал, что изменится на рынке электрокаров в РФ после введения санкций

В рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил поставки в Россию электрических и гибридных автомобилей и некоторых машин с ДВС.

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В рамках 11-го пакета антироссийских санкций Евросоюз запретил импорт электрических и гибридных автомобилей, а также некоторых автомобилей с ДВС в Россию. Автоэксперт Антон Ануфриев объяснил, почему россиянам не стоит опасаться ограничений на поставки электрокаров в РФ.

«Если мы говорим о массовом использовании в Европе, где есть законодательство, которое поощряет покупку гибридных и электрических автомобилей, у нас другая немного ситуация, у нас недостаточно инфраструктуры для пользования электрокаром в массовом количестве», - объяснил он.

По словам Ануфриева, запрет на поставки электрических автомобилей в Россию - проблема, актуальная только для крупных городов. Массового использования таких машин среди россиян нет.

Эксперт пояснил, что даже если человек попытается доехать от Москвы до Санкт-Петербурга на таком автомобиле, то он может столкнуться с определенными трудностями. И тем более проблематично будет использовать электрокар в других городах России.

Также автоэксперт рассказал, почему желающие приобрести электрокар не должны беспокоиться из-за ограничений. По мнению Ануфриева, конкурентные преимущества европейских компаний, предоставляющих товар, довольно низкие. Автомобили эконом-класса легко заменить моделями от китайских производителей, а люксовые автомобили, например BMW i7, все равно доставят в Россию при помощи параллельного импорта.

Ранее вступил в силу новый, 11-й пакет санкций против России. Как сообщили в МИД Эстонии, под ограничения попали 87 компаний.