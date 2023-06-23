Эстония заявила, что 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу

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В Министерстве иностранных дел Эстонии заявили, что 11-й пакет санкций против Российской Федерации вступил в силу. Об этом сообщили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно данным сайта МИД Эстонии, Евросоюз принял такое решение, чтобы ужесточить и усилить ограничительные меры против Российской Федерации. В ведомстве отметили, что под санкции попали 87 компаний оборонной промышленности.

В заявлении говорится, что под санкции попали не только организации из России, но и зарубежные компании, которые якобы помогают России обходить ограничения.

Ранее британский телеканал Sky News сообщал, что после введения антироссийских санкций западный бизнес продолжает работать в Российской Федерации. По словам московского корреспондента канала, страна успешно справляется с ограничениями.