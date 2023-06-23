Замминистра обороны Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц МО РФ

Кроме этого, Татьяна Шевцова вручила награды и преподавателям пансиона, поблагодарив их за любовь, заботу, доброе сердце и бескорыстный труд.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц МО РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.

«Сегодня я радуюсь вместе с вами, я горжусь вашими успехами и достижениями. Вы, дорогие мои девчонки, умницы. Я знаю, как вы старались, как боролись за себя, за честь пансиона. И вы все преодолели, все трудности и препятствия остались позади. Учебу в пансионе вы завершили с прекрасными результатами», - сказала Шевцова.

Сообщается, что в этом году 31 воспитанницу пансиона успели наградить медалями - как регионального, так и федерального уровней.

Кроме этого, Татьяна Шевцова вручила награды и преподавателям пансиона, поблагодарив их за любовь, заботу, доброе сердце и бескорыстный труд.

Ранее сообщалось, что заместители министра обороны Панков и Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.