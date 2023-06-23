Замминистра обороны Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц МО РФ
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова вручила памятные перстни выпускницам Пансиона воспитанниц МО РФ. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
«Сегодня я радуюсь вместе с вами, я горжусь вашими успехами и достижениями. Вы, дорогие мои девчонки, умницы. Я знаю, как вы старались, как боролись за себя, за честь пансиона. И вы все преодолели, все трудности и препятствия остались позади. Учебу в пансионе вы завершили с прекрасными результатами», - сказала Шевцова.
Сообщается, что в этом году 31 воспитанницу пансиона успели наградить медалями - как регионального, так и федерального уровней.
Кроме этого, Татьяна Шевцова вручила награды и преподавателям пансиона, поблагодарив их за любовь, заботу, доброе сердце и бескорыстный труд.
Ранее сообщалось, что заместители министра обороны Панков и Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.