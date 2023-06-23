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Два человека погибли при обстреле Геническа украинскими боевиками

Анастасия Бобылева
16:19 23.06.2023
Сильно пострадало здание - одноэтажный дом оказался почти полностью разрушенным.
Два человека погибли при обстреле Геническа украинскими боевиками
© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Украинские националисты обстреляли Геническ, в результате ракетного удара погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Также известно, что пострадало здание. Одноэтажный жилой дом получил серьезные разрушения.

Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, по имеющимся данным, боевики выпустили по жилым кварталам Геническа и Скадовска четыре ракеты Storm Shadow.

Ранее националисты выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО. Под обстрелом оказались два района города, огонь велся со стороны населенного пункта Новгородское.

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