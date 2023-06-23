В стране и мире Два человека погибли при обстреле Геническа украинскими боевиками Анастасия Бобылева Сильно пострадало здание - одноэтажный дом оказался почти полностью разрушенным. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Украинские националисты обстреляли Геническ, в результате ракетного удара погибли два человека. Об этом сообщает РИА Новости. Также известно, что пострадало здание. Одноэтажный жилой дом получил серьезные разрушения. Как рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, по имеющимся данным, боевики выпустили по жилым кварталам Геническа и Скадовска четыре ракеты Storm Shadow. Ранее националисты выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО. Под обстрелом оказались два района города, огонь велся со стороны населенного пункта Новгородское. Экспертное мнение и аналитика