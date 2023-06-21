Украинские боевики выпустили по Горловке в ДНР десять ракет из РСЗО

Отмечается, что под обстрелом украинских боевиков из РСЗО оказались два района Горловки в ДНР.

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Украинские боевики из реактивных систем залпового огня обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает RT со ссылкой на представительство ДНР в СЦКК.

Отмечается, что огонь со стороны противника зафиксировали в 16.40. Он велся со стороны населенного пункта Новгородское. Под прицелом оказались Никитовский и Калининский районы Горловки. О последствиях не сообщается.

Ранее три человека получили тяжелые ранения при обстреле украинскими боевиками из РСЗО HIMARS Волновахи. Они выпустили по территории базы с гуманитарной помощью шесть снарядов.