ОПК Слюсарь: в 2023 году увеличатся объемы поставок истребителей Су-57 в ВКС России Тимур Шерзад Гендиректор ОАК Юрий Слюсарь заявил это, комментируя передачу Минобороны России новой партии Су-35. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Генеральный директор Объединенной авиастроительной компании Юрий Слюсарь заявил, что в этому году увеличатся объемы поставок истребителей пятого поколения Су-57. «Мы продолжим выполнять свои обязательства в рамках заключенных контрактов. В производстве находятся самолеты Су-35 следующих партий. Кроме того, в этом году увеличатся объемы поставок в ВКС России истребителей пятого поколения Су-57», - заявил Слюсарь, комментируя передачу Минобороны России новой партии Су-35. Он добавил, что завод в Комсомольске-на-Амуре благодаря господдержке получил значительные средства для технического перевооружения и модернизации производства. Кроме того, по словам главы ОАК, были введены новые производства и объекты. Это позволило наращивать объемы выпуска продукции. Ранее в США признали уязвимость F-16 перед новейшими российскими самолетами. Экспертное мнение и аналитика