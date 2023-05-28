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В США признали уязвимость F-16 перед новейшими российскими самолетами

Ирина Елагина
12:44 28.05.2023
Эксперты считают, что применение F-16 на Украине рискованно.
В США признали уязвимость F-16 перед новейшими российскими самолетами
© Фото: Xinhua, Globallookpress
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Американские истребители F-16 в зоне украинского конфликта едва ли помогут киевскому режиму, так как эти самолеты весьма уязвимы. Об этом ветеран ВВС США Бринн Таннехилл рассказала агентству Bloomberg, сообщает РИА Новости.

Эксперт отметила «высокую степень риска» F-16, так как они оснащены более слабыми радиолокаторами и ракетами меньшей дальности, чем современные российские истребители и системы ПВО.

«Это будет похоже на то, как если бы украинцы пересели с очень устаревших моделей автомобилей на чуть менее устаревшие», - отметила эксперт.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал «Звезде», что F-16 не превосходят наши самолеты Су-30, Су-35 и Су-57, и пояснил, что ВС РФ «есть что противопоставить».

Напомним, что США анонсировали поставки F-16 на Украину и заявили о программе обучения украинских пилотов работе на этих истребителях, один из таких центров подготовки уже начал действовать на территории Польши.

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