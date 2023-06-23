Участники фестиваля «Мотостолица» поднялись на борт крейсера «Аврора» в День памяти и скорби
В День памяти и скорби у фестиваля «Мотостолица» - особая программа.
После возложение цветов у памятника Ополченцам колонна «культ-прохвата» отправилась в «Ленрезерв», а затем - на крейсер «Аврора».
История Ленинграда и героический подвиг его жителей известны всей стране. Но по-настоящему прочувствовать всю боль блокады мест можно только здесь. В этом убедились наши гости из других городов. Виталий Якуш, президент мотоклуба BlackSmithMC из Краснодара, отметил, что музей «Ленрезерв» дает невероятное погружение в атмосферу военных лет.
Крейсер «Аврора» - еще один символ, неразрывно связанный с историей Северной столицы. Мотоциклисты поднялись на борт корабля и познакомились с его непростой судьбой.
Ранее участники мотоциклетного «Ралли двух столиц» прибыли в Санкт-Петербург. Фестиваль «Мотостолица», который завершится 25 июня, объединил разные виды мотоциклетного спорта.