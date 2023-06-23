В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Участники фестиваля «Мотостолица» поднялись на борт крейсера «Аврора» в День памяти и скорби

Игнат Далакян
14:45 23.06.2023
В рамках программы фестиваля «Мотостолица» в День памяти и скорби участники мероприятия возложили цветы у памятника Ополченцам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

В День памяти и скорби у фестиваля «Мотостолица» - особая программа.

После возложение цветов у памятника Ополченцам колонна «культ-прохвата» отправилась в «Ленрезерв», а затем - на крейсер «Аврора».

История Ленинграда и героический подвиг его жителей известны всей стране. Но по-настоящему прочувствовать всю боль блокады мест можно только здесь. В этом убедились наши гости из других городов. Виталий Якуш, президент мотоклуба BlackSmithMC из Краснодара, отметил, что музей «Ленрезерв» дает невероятное погружение в атмосферу военных лет.

Крейсер «Аврора» - еще один символ, неразрывно связанный с историей Северной столицы. Мотоциклисты поднялись на борт корабля и познакомились с его непростой судьбой.

Ранее участники мотоциклетного «Ралли двух столиц» прибыли в Санкт-Петербург. Фестиваль «Мотостолица», который завершится 25 июня, объединил разные виды мотоциклетного спорта.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:08 В стране и мире
Евросоюз включил в 11-й пакет санкций телеканал «Звезда»
14:00 В стране и мире
В МИД РФ заявили, что Россия не должна будет уведомлять США об испытаниях ядерного «Посейдона»
12:29 ОПК
Видео
В компании BrahМos назвали Су-30МКИ одним из лучших самолетов в мире
12:07 Армия
Видео
Заместители министра обороны Панков и Шевцова вручили дипломы выпускникам довузовских образовательных учреждений МО РФ
12:01 В стране и мире
Патрушев заявил о планах Пентагона о создании расово-ориентированных вирусов
Популярное
Режиссер Кэмерон отметил сходство между трагедией «Титаника» и взрывом батискафа
Видео
Патрушев заявил, что с 4 по 21 июня было уничтожено 246 танков противника
Видео
Шойгу заявил, что к концу июня будет сформирован резервный корпус, продолжится формирование резервной армии
Видео
В Сухуме возложили цветы в честь годовщины ввода российских миротворцев в Абхазию
Покончивший с собой создатель термоядерной бомбы Клинишов оставил предсмертную записку
Во Владивостоке нашли пропавшую в Вене девушку
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.