Участники фестиваля «Мотостолица» поднялись на борт крейсера «Аврора» в День памяти и скорби

В рамках программы фестиваля «Мотостолица» в День памяти и скорби участники мероприятия возложили цветы у памятника Ополченцам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В День памяти и скорби у фестиваля «Мотостолица» - особая программа.

После возложение цветов у памятника Ополченцам колонна «культ-прохвата» отправилась в «Ленрезерв», а затем - на крейсер «Аврора».

История Ленинграда и героический подвиг его жителей известны всей стране. Но по-настоящему прочувствовать всю боль блокады мест можно только здесь. В этом убедились наши гости из других городов. Виталий Якуш, президент мотоклуба BlackSmithMC из Краснодара, отметил, что музей «Ленрезерв» дает невероятное погружение в атмосферу военных лет.

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Ранее участники мотоциклетного «Ралли двух столиц» прибыли в Санкт-Петербург. Фестиваль «Мотостолица», который завершится 25 июня, объединил разные виды мотоциклетного спорта.