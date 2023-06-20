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Участники мотоциклетного «Ралли двух столиц» прибыли в Петербург

Андрей Аркадьев
15:51 20.06.2023
Моторалли-квест «Ралли двух столиц» - первый этап мультиформатного фестиваля «Мотостолица».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Мотоциклисты со всей страны приехали в Санкт-Петербург, где до 25 июня будет проходить фестиваль «Мотостолица». Данное мероприятие объединило разные виды мотоциклетного спорта.

Фестиваль начался 19 июня с «Ралли двух столиц» по трассе М-11 «Нева». Байкеры со всей страны проехали от Москвы до Санкт-Петербурга. Во время ралли прошли соревнования, в рамках которых участники разделились на команды по несколько человек.

Каждая команда должна была отметиться в контрольных точках на трассе, всего их было пять. На каждом чек-пойнте организованы викторины и квесты. Первое место получила команда клуба Black Smiths MC из Краснодара.

Петербуржцы и гости города на Неве в рамках «Мотостолицы» посещают площадки праздника и делятся впечатлениями о нем в социальных сетях. Для участников фестиваля организована экскурсионная программа по историческим местам. Также в Царском Селе состоится «Шоу моторов». Оно объединит в себе различные шоу и соревнования.

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