Российские военные разнесли украинский опорный пункт сразу несколькими беспилотниками
Вражеский опорный пункт был уничтожен операторами БПЛА на Запорожском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало видео с уничтожением украинского опорного пункта.
Для этого российские военные применили сразу несколько беспилотников, устроив противнику полноценный обстрел дронами.
Российское оборонное ведомство сообщает, что опорный пункт неприятеля был уничтожен вместе с находящимися там боевиками.
Ранее МО РФ показало, как «Гиацинты» громят противника на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.