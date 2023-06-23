В МИД РФ заявили, что Россия не должна будет уведомлять США об испытаниях ядерного «Посейдона»

Ранее американский сенатор Роджер Уикер заявил, что у США нет защиты от российских «Посейдонов».

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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия не должна будет уведомлять Америку об испытания беспилотника «Посейдон» с ядерной силовой установкой.

Накануне Главком ВМФ России Николай Евменов заявил, что атомную подлодку «Белгород» примут на вооружение уже в этом году.

Ранее американский сенатор Роджер Уикер указал на беззащитность США против российских «Посейдонов».

«Посейдон» представляет собой беспилотный подводный аппарат, задача которого заключается в доставке ядерного боеприпаса к берегам противника. Впервые о подводном беспилотнике рассказал президент России Владимир Путин в марта 2018 года в послании к Федеральному собранию.