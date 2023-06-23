День памяти и скорби завершился концертом-спектаклем у Главного храма ВС РФ

На памятном концерте в честь Дня памяти и скорби выступали актер Владимир Машков, певица Татьяна Буланова и Государственный Кремлевский оркестр.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

День памяти и скорби завершился 22 июня у Главного храма Вооруженных Сил Российской Федерации концертом-спектаклем «Как рассказать вам, люди, о войне». Представление было посвящено подвигам советского народа во время Великой Отечественной войны.

Зрители наблюдали сцены самопожертвования русских людей, героизма и стойкости жителей блокадного Ленинграда, а также примеры настоящей любви матерей солдат.

В представлении участвовало большое количество российских артистов, в том числе Государственный Кремлевский оркестр, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов, певица Татьяна Буланова. Артисты читали стихи и пели военные песни.

В зрительном зале присутствовали участники спецоперации на Украине, их семьи и гражданский персонал Министерства обороны.

Ранее стало известно, что в Дне памяти и скорби поучаствовали около миллиона человек из 50 стран. Например, в Ливане в рамках акции «Свеча памяти» люди выложили картину из лампад с надписью «Ливан помнит».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.