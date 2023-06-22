Около миллиона человек из 50 стран поучаствовали в акциях в День памяти и скорби

© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «Звезда»

Акции в День памяти и скорби прошли по всему миру. В них уже приняли участие порядка миллиона человек из более чем 50-ти стран. Мероприятия организованы в самых разных форматах.

В Ливане люди присоединились к акции свеча памяти и выложили на асфальте картину из лампад с надписью «Ливан помнит». В Монголии в этот день появился целый «Сад памяти». На территории Свято-Троицкого храма в Улан-Баторе высадили два десятка елей. Похожая акция прошла в Словакии.

В Израиле десятки наших соотечественников собрались у памятника «Крылья победы» в городе Нетанья и почтили минутой молчания память погибших. Акцию организовал Русский дом при поддержке российского посольства. Десятки людей пришли и к монументу «Мать Армения» в Гюмри, чтобы возложить цветы к вечному огню.

Конечно же, память павших почтили в Белоруссии. День там начался с митинга у Брестской крепости, которая в июне 41-го первой приняла удар фашистских войск. Участники возложили венки к вечному огню. У стен мемориального комплекса прошла историческая реконструкция событий тех лет и небольшой концерт патриотической песни.

Первую свечу на акции «Линия памяти» в Москве зажег 100-летний ветеран Александр Хоменко, прошедший ВОВ от Сталинграда до Берлина. Каждая зажженная свеча акции - это один день Великой Отечественной войны.