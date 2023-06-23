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В компании BrahМos назвали Су-30МКИ одним из лучших самолетов в мире

12:29 23.06.2023
В Индии давно производятся самолеты Су-30. В компании добавили, что на истребитель Су-30МКИ можно будет установить от трех до пяти ракет BrahМos NG. Подобное возможно благодаря уменьшению массы и размера ракеты.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Директор департамента информационных технологий компании BrahМos Правин Патхак в беседе со «Звездой» назвал истребитель Су-30МКИ одним из лучших в мире.

«Су-30МКИ - один из лучших самолетов, которые существуют в мире на сегодняшний день. У него характеристики отличные. Даже когда такая ракета, как BrahМos, которая весит 2,5 тонны, "выбрасывается" из Су-30, нестабильности в самолете не чувствуется. Пилоты очень довольны, что работают с таким самолетом. Они чувствуют уверенность, когда есть хорошая машина, которая дает им большие возможности», - сказал он.

На Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте, компания представила ракету BrahМos с улучшенными характеристиками.

«Ракета претерпела очень много изменений, но ее облик тот же самый, масса, габариты те же. Много что улучшили по желаниям заказчиков. Все требования выполнены. Ракета изменилась, но с виду та же самая. Так что мы привезли ту же ракету, но с улучшенными характеристиками», - отметил Патхак.

Также он рассказал о работе над ракетой BrahМos NG, которая меньше по размеру и весу, чем стандартный BrahМos, при этом дальность полета ракеты нового поколения должна составлять 290 километров, а скорость будет достигать 3 Махов. Благодаря меньшему размеру и весу на истребитель Су-30МКИ можно будет установить до пяти BrahМos NG.

«Скорость до 3 Махов, она будет меньше в размере и весе. Это даст дополнительные возможности. Допустим, на Су-30 мы устанавливаем одну ракету, а так сможем устанавливать от трех до пяти ракет», - добавил он.

Патрак напомнил и о реализации контракта на поставку ракет BrahМos Филиппинам. Его заключили в январе прошлого года. Речь идет о поставке трех батарей - шести пусковых установок и ракет.

Между тем генеральный директор ОАО «Северная верфь» Игорь Орлов в беседе со «Звездой» рассказал об интересе иностранных заказчиков к российским корветам и фрегатам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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