На «Северной верфи» заявили, что за рубежом есть интерес к корветам и фрегатам России
Генеральный директор ОАО «Северная верфь» Игорь Орлов в беседе со «Звездой» рассказал об интересе иностранных заказчиков к российским корветам и фрегатам.
«Есть интерес и к корветам, и к фрегатам, это огромные вложения, речь идет о десятках миллиардов рублей. Идет очень содержательный и глубокий переговорный процесс», - сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте.
Орлов подчеркнул, что «Северная верфь» производит продукцию, не имеющую аналогов в мире. Он добавил, что на государственных испытаниях находится новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко». В ближайшие месяцы его передадут флоту.
Также гендиректор «Северной верфи» рассказал о возведении нового эллинга в рамках модернизации завода, что позволит строить корабли гораздо большего водоизмещения и длины.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.