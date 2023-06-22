На «Северной верфи» заявили, что за рубежом есть интерес к корветам и фрегатам России

Кроме того, фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко» в ближайшее время передадут флоту.

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Генеральный директор ОАО «Северная верфь» Игорь Орлов в беседе со «Звездой» рассказал об интересе иностранных заказчиков к российским корветам и фрегатам.

«Есть интерес и к корветам, и к фрегатам, это огромные вложения, речь идет о десятках миллиардов рублей. Идет очень содержательный и глубокий переговорный процесс», - сказал он на Международном военно-морском салоне (МВМС-2023), который проходит в Кронштадте.

Орлов подчеркнул, что «Северная верфь» производит продукцию, не имеющую аналогов в мире. Он добавил, что на государственных испытаниях находится новейший фрегат проекта 22 350 «Адмирал Головко». В ближайшие месяцы его передадут флоту.

Также гендиректор «Северной верфи» рассказал о возведении нового эллинга в рамках модернизации завода, что позволит строить корабли гораздо большего водоизмещения и длины.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.