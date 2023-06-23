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Нарышкин заявил, что Россия до СВО получила данные о подготовке Киевом карательной операции в Донбассе

Ирина Елагина
11:15 23.06.2023
Киев планировал провести карательную операцию в Донбассе в конце зимы - начале весны 2022 года.
Нарышкин заявил, что Россия до СВО получила данные о подготовке Киевом карательной операции в Донбассе
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Киевский режим вел подготовку карательной операции в Донбассе и планировал нападение на ДНР в конце зимы - начале весны 2022 года. В России знали о планах Киева, что и предопределило начало специальной военной операции. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«У России были данные, что Киев хотел в конце февраля или начале марта 2022 года начать карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», - приводит ТАСС слова Нарышкина.

Ранее сообщалось, что глава СВР дал оценку военной помощи Украине со стороны НАТО и назвал заблуждением расчет западных политиков победить Россию силой оружия.

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