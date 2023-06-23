Армия Российские штурмовики Су-25 сожгли украинскую бронетехнику, ударив с малых высот Также сообщается, что штурмовая авиация уничтожила укрепленные полевые позиции врага. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России показало видео боевой работы штурмовиков Су-25 Восточного военного округа. Авиация громит врага на полях сражений. «Экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот», - говорится в сообщении. Пустив ракеты, летчики тут же выполнили маневр и выпустили тепловые ловушки. В итоге самолеты благополучно вернулись на аэродром. Сообщается, что удар штурмовиков уничтожил замаскированные укрепленные полевые позиции неприятеля, а также его бронетехнику. Ранее сообщалось, что российские танкисты оттачивают навыки уничтожения «Леопардов». Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика