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Донецкое ВОКУ выпустило первых лейтенантов с момента вхождения ДНР в состав РФ

05:30 19.06.2023
Офицеры получили распределение на должности в соединения Южного военного округа, дислоцированные на территории ДНР и ЛНР.
© Видео: Министерство обороны РФ © Фото: Министерство обороны РФ
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Первый выпуск лейтенантов после вхождения ДНР в состав Российской Федерации состоялся в Донецком высшем общевойсковом командном училище (Донецкое ВОКУ). Офицерское звание лейтенант приказом министра обороны РФ присвоено более 60 выпускникам военного вуза, которые завершили полный курс обучения в вузе и успешно прошли государственную итоговую аттестацию.

Молодые лейтенанты получили распределение на первичные офицерские должности в соединения Южного военного округа, дислоцированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Попадаю в боевое подразделение. Будем все вместе бить врага, помогать нашим отцам, дедам и будем вносить вклад в победу России. Я здесь вырос, я здесь родился, я все это видел, я знаю, зачем я туда иду», - рассказал выпускник Никита.

С успешным окончанием учебы молодых лейтенантов поздравили заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников. Он зачитал приветственный адрес главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова. Выпускников поздравил также начальник Донецкого ВОКУ генерал-майор Михаил Тихонов.

«Совсем недавно с товарищами вспоминали: совсем вот недавно мы стояли здесь зеленые такие. Думали: зачем мы сюда идем. А сейчас мы уже офицеры. Понимаем, что наш долг - защищать Родину. Очень радостно, мы долго к этому шли. Пять лет - это не вся жизнь, но пять лет - это на всю жизнь», - сказал другой выпускник Данил.

После провозглашения ДНР в сентябре 2015 года Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи было перепрофилировано в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. 31 декабря 2022 года Донецкое ВОКУ включено в организационно-штатное расписание ВС РФ.

Ранее дипломы выпускникам Военного университета МО РФ вручили на Поклонной горе. Офицеров - слушателей Военного университета, адъюнктов и молодых лейтенантов поздравил статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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