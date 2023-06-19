Донецкое ВОКУ выпустило первых лейтенантов с момента вхождения ДНР в состав РФ
Первый выпуск лейтенантов после вхождения ДНР в состав Российской Федерации состоялся в Донецком высшем общевойсковом командном училище (Донецкое ВОКУ). Офицерское звание лейтенант приказом министра обороны РФ присвоено более 60 выпускникам военного вуза, которые завершили полный курс обучения в вузе и успешно прошли государственную итоговую аттестацию.
Молодые лейтенанты получили распределение на первичные офицерские должности в соединения Южного военного округа, дислоцированные на территории Донецкой и Луганской Народных Республик.
«Попадаю в боевое подразделение. Будем все вместе бить врага, помогать нашим отцам, дедам и будем вносить вклад в победу России. Я здесь вырос, я здесь родился, я все это видел, я знаю, зачем я туда иду», - рассказал выпускник Никита.
С успешным окончанием учебы молодых лейтенантов поздравили заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Герой России генерал-лейтенант Александр Матовников. Он зачитал приветственный адрес главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-полковника Олега Салюкова. Выпускников поздравил также начальник Донецкого ВОКУ генерал-майор Михаил Тихонов.
«Совсем недавно с товарищами вспоминали: совсем вот недавно мы стояли здесь зеленые такие. Думали: зачем мы сюда идем. А сейчас мы уже офицеры. Понимаем, что наш долг - защищать Родину. Очень радостно, мы долго к этому шли. Пять лет - это не вся жизнь, но пять лет - это на всю жизнь», - сказал другой выпускник Данил.
После провозглашения ДНР в сентябре 2015 года Донецкое высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи было перепрофилировано в Донецкое высшее общевойсковое командное училище. 31 декабря 2022 года Донецкое ВОКУ включено в организационно-штатное расписание ВС РФ.
Ранее дипломы выпускникам Военного университета МО РФ вручили на Поклонной горе. Офицеров - слушателей Военного университета, адъюнктов и молодых лейтенантов поздравил статс-секретарь - заместитель Министра обороны РФ Николай Панков.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.