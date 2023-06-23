Пленный украинец Новожилов рассказал, как его командир сбежал с позиций

Роман Новожилов признался, что в ВСУ ему выдали какие-то препараты, делавшие людей агрессивными.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Роман Новожилов рассказал о бегстве своего командира с позиций. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Очень большие потери, это страшно очень. Начальство сказало, дороги вам нет, ребята, идите только вперед. Сзади нас стояла гвардия, сказала, будете бежать с позиций - будем расстреливать. Командир убежал, может, его тоже застрелили», - сообщил Новожилов.

По его признанию, в ВСУ тем, кто шел на штурм, выдавали какие-то препараты, делавшие человека более агрессивным. При этом сознание, по воспоминанию пленного, было «как в тумане».

Кроме этого, Роман Новожилов отметил, что его крайне скудно снарядили, выдав лишь один автомат, четыре магазина и одну гранату.

Ранее пленный украинец Москаль рассказал о панических настроениях в войсках противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.