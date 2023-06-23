Пленный украинец Москаль рассказал об употреблении в ВСУ препаратов для агрессии

Также Руслан Москаль рассказал о панических настроениях и больших потерях в украинских войсках.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Взятый в плен российскими бойцами украинец Руслан Москаль рассказал об употреблении в его подразделении препаратов, которые повышают агрессию. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«Давали препараты, мы становились агрессивными, злыми от этих препаратов. Я не знаю, как называются. Становился злым, агрессивным. Может быть, это какие-то наркотики», - сказал он.

Руслан прятался от получения повесток, но в один из дней его насильно забрали. Военную подготовку он оценивает крайне низко. По его словам, занятия не давала реальных знаний и навыков, которые необходимы в бою.

«Подготовка была плохая. Подметали, дрова носили, неподготовленные», - признался.

Пленный сообщил о плохом снабжении и отсутствии элементарной еды и воды на передовой. Находясь вместе с товарищами в блиндаже, попал под обстрел. Российские военнослужащие призвали украинцев сдаться, они последовали их совету, чтобы не быть уничтоженными.

«Подразделения, которые нас брали в плен, действовали очень хорошо, четко, слаженно. Мы даже не успели понять, что случилось. Все было очень быстро», - отметил мужчина.

Руслан рассказал о серьезных потерях в ВСУ, много было раненых и «двухсотых», поэтому никто не хотел идти на передовую. Настроения в рядах ВСУ он оценивает, как панические. Пленный призвал всячески избегать мобилизации, не брать повестки и прятаться, а мобилизованных сдаваться в плен.

Ранее Министерство обороны России показало кадры показало кадры работы танкистов на Краснолиманском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.