Российские танкисты оттачивают навыки уничтожения «Леопардов»

Сначала на полигоне инструктора рассказывают танкистам об уязвимых местах вражеской техники, а затем полученные знания отрабатываются на практике.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На одном из полигонов в зоне проведения спецоперации российские танковые подразделения оттачивают навыки уничтожения западной техники, в том числе немецких «Леопардов», которые поставили на Украину в качестве военной помощи.

На полигоне оборудован специальный класс, где инструкторы рассказывают членам экипажа танков Т-80 и Т-90М про уязвимые места военной техники противника.

После инструктажа знания отрабатываются на практике. Танкисты выполняют учебные задачи «карусель» и «ведение огня из укрытия» при помощи штатного вооружения бронированных машин.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил об уничтожении 245 украинских танков и 678 бронемашин, в том числе «Леопардов», а также французской и американской техники.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.