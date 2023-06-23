Российские танкисты оттачивают навыки уничтожения «Леопардов»
На одном из полигонов в зоне проведения спецоперации российские танковые подразделения оттачивают навыки уничтожения западной техники, в том числе немецких «Леопардов», которые поставили на Украину в качестве военной помощи.
На полигоне оборудован специальный класс, где инструкторы рассказывают членам экипажа танков Т-80 и Т-90М про уязвимые места военной техники противника.
После инструктажа знания отрабатываются на практике. Танкисты выполняют учебные задачи «карусель» и «ведение огня из укрытия» при помощи штатного вооружения бронированных машин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об уничтожении 245 украинских танков и 678 бронемашин, в том числе «Леопардов», а также французской и американской техники.
Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.