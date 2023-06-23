Минобороны России показало кадры уничтожения противника ударным беспилотником

В результате удара боевики ВСУ и вооружение были уничтожены.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало видеозапись удара дрона, в результате которого была поражена огневая точка ВСУ на Запорожском направлении.

Под деревьями были замаскированы украинские боевики и вооружение. На кадрах видно, как после удара дрона появляется дым над деревьями. В описании к видео сказано, что боевики и вооружение были уничтожены.

Между тем пленный украинец рассказал об употреблении в его подразделении препаратов, которые повышают агрессию. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.