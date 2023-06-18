Sky News: после введения санкций западный бизнес продолжает работать в России

© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Московский корреспондент Sky News Дайана Магней удивилась тому, что в России уже более года после введения санкций продолжает работать западный бизнес. По ее словам, она этого никак не ожидала. Она отметила, что страна успешно справляется с ограничениями.

«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», - сказала журналист в эфире, в котором обсуждали выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023.

Напомним, в апреле этого года президент Владимир Путин высказал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в России после начала СВО.

«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя», - сказал Владимир Путин.

Глава государства констатировал, что санкции в отношении РФ будут действовать долго.