Sky News: после введения санкций западный бизнес продолжает работать в России
Корреспондент Дайана Магней заявила, что страна успешно справляется с ограничениями.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Московский корреспондент Sky News Дайана Магней удивилась тому, что в России уже более года после введения санкций продолжает работать западный бизнес. По ее словам, она этого никак не ожидала. Она отметила, что страна успешно справляется с ограничениями.
«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала, когда начался конфликт», - сказала журналист в эфире, в котором обсуждали выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2023.
Напомним, в апреле этого года президент Владимир Путин высказал оценку западным компаниям, которые свернули деятельность в России после начала СВО.
«Тех, кто ушли, бойцами называть нельзя», - сказал Владимир Путин.
Глава государства констатировал, что санкции в отношении РФ будут действовать долго.