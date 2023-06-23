В Турции задержали иностранца за подготовку крупного теракта в Стамбуле
Террорист скрывался в районе Бахчелиэвлер, полиция при задержании изъяла пистолеты и взрывчатку.
© Фото: Tunahan Turhan, Keystone Press Agency, Globallookpress
Турецкая полиция предотвратила крупный теракт в Стамбуле, который готовил иностранный гражданин, приехавший в столицу страны. Подробности задержании террориста сообщила турецкая газета Milliyet.
Собеседник издания рассказал, что спецоперация по задержанию террориста прошла в стамбульском районе Бахчелиэвлер. При обыске у иностранца нашли два пистолета с магазинами, полными патронов, а также взрывчатку.
Из какой именно страны прибыл иностранец, не уточняется.
По данным следствия, преступник причастен к производству самодельных бомб.
Ранее сообщалось о задержании диверсионной группы в Мелитополе, причастной к терактам в Запорожской области. Жертвами диверсантов стали несколько человек, один из них погиб.