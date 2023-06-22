Для тушения крупного пожара в Ростовской области привлекли авиацию
Площадь возгорания составила две тысячи «квадратов».
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Крупный пожар на складе в Ростовской области произошел утром 22 июня. Для тушения огня МЧС привлекло авиацию.
На кадрах видео видно, как вертолет заходит над горящим зданием и сбрасывает на эпицентр пожара большие объемы воды.
Как уточнили в пресс-службе МЧС России, в Аксайском районе загорелось здание слада около рынка. Первоначально площадь возгорания оценивали в 1000 кв. м., но огонь в итоге распространился по всему складскому помещению площадью до двух тысяч «квадратов».
Ранее сообщалось, что пожарные вертолеты применялись для тушения пожара в подмосковном Дзержинске.