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Горело по-черному: как тушили пожар в подмосковном Дзержинском

Константин Исаев
Ирина Елагина
14:05 12.05.2023
В борьбе с огнем задействованы более 60 спасателей и свыше 20 единиц спецтехники, в том числе два пожарных вертолета, оборудованных водосливными устройствами ВСУ-5 на 5 тонн воды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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К тушению сильного пожара, который разгорелся в подмосковном Дзержинском - привлекли авиацию. Два вертолета сбрасывают воду на очаги пламени. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров складской территории - где хранятся старые покрышки. Черный дым поднимается высоко вверх, его видно даже в московских районах. С места происшествия передает Константин Исаев.

К этой минуте борьба с огнем на складских помещениях в Дзержинском продолжается, и если можно так сказать, переходит в решающую стадию. Сейчас дым уже серого цвета, это может означать, что основной очаг - склад автомобильных шин уже если не полностью, то частично потушен.

А вот на первых кадрах с места возгорания все это напоминало извержение вулкана: из горы складированных покрышек прямо по центру на десятки метров вверх вырывается черный столб дыма с ярко желтыми всполохами пламени.

Информация о пожаре поступила на пульт в 8 часов 22 минуты, и с тех пор спасатели непрерывно продолжают борьбу с огнем. К тушению привлечены два вертолета Ка-27, которые постоянно сбрасывают на эпицентр большие объемы воды.

Горит предприятие по переработке отходов, загорелось большое количество автомобильных покрышек. На момент прибытия пожарных площадь возгорания оценивалась в 30 кв.м, но из-за плотной концентрации крайне горючих материалов площадь охваченная огнем быстро увеличилась до 2,5 тысяч «квадратов». Ближе к 11 часам огонь перекинулся на одно из близлежащих зданий. С огнем борются более 60 спасателей, используется более 20 единиц техники.

Здесь до сих пор очень сильное задымление, от резины и пластика распространяется крайне едкий дым, даже на расстоянии довольно трудно дышать. На месте уже несколько часов параллельно с пожарным работают представители прокуратуры и следственные группы.

Ранее сообщалось, что к 11:55 12 мая пожарным расчетам удалось локализовать очаг возгорания и взять огонь в тиски на площади в 2,5 тысячи «квадратов».

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