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Появились кадры последствий удара украинского БПЛА по жилому дому в Донецке

Ирина Елагина
08:14 21.06.2023
В многоэтажном жилом доме в Донецке из-за удара БПЛА выгорела квартира.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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Многоэтажный жилой дом в центре Донецка пострадал в результате удара украинского БПЛА ночью 21 июня. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте происшествия и пообщалась с очевидцами.

На кадрах видео видно, что на 20-м этаже здания разбиты окна и выгорела одна из квартир. Вокруг многоэтажки груды разбитого стекла и металлических конструкций.

Как рассказала представитель жилищной компании, все случилось глубокой ночью.

«В три часа ночи начался шум, грохот. Машины начали реветь. Сработала сигнализация, пожарная система. Эвакуировали всех жителей в холл на первом этаже. Вызвали МЧС. Было сильное задымление. Потом выяснилось, что это прилетел беспилотник. Пострадавших нет. Пострадала одна квартира. Люди перенервничали очень. Есть и беременная, и люди в возрасте, и дети маленькие. Перепугались все. Для людей был очень большой стресс», - рассказала сотрудница ТСН дома.

По данным СЦКК ДНР, в течение утра 21 июня украинские боевики выпустили по Донецку более 90 снарядов различного калибра.

Ранее сообщалось об уничтожении более 100 беспилотников украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

Экспертное мнение и аналитика
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