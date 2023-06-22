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Первый замминистра обороны Цаликов наградил участников СВО в госпитале имени Вишневского

09:00 22.06.2023
Первый замминистра обороны поинтересовался состоянием здоровья военнослужащих, условиями размещения, а также обсудил с ними их планы на будущее.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации Руслан Цаликов навестил военнослужащих-участников спецоперации в «Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий - Центральном военном клиническом госпитале им. А.А.Вишневского» Министерства обороны Российской Федерации.

Первый замминистра обороны России поблагодарил бойцов от имени Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и членов Коллегии Минобороны РФ за мужество, отвагу и храбрость, проявленные при выполнении воинского долга и вручил отличившимся военнослужащим государственные награды, в том числе ордена «Мужества» и медали «За отвагу».

Цаликов поинтересовался у бойцов состоянием здоровья, условиями размещения, а также обсудил с ними их планы на будущее.

Начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин доложил первому заместителю Министра обороны Российской Федерации, что все поступившие в медицинское учреждение военнослужащие прооперированы и получают всю необходимую медицинскую помощь.

После окончания лечения в госпитале военнослужащие будут направлены на медицинскую реабилитацию в ведомственные медицинские центры и санатории до полного восстановления.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу поздравил личный состав госпиталя имени Вишневского с получением почетного знамени. Министр обороны РФ также отметил, что российские бойцы с честью выполняют свой долг.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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