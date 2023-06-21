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Частицу Вечного огня с Мамаева кургана отправили в Главный храм ВС РФ

Виталий Никулин
Ирина Елагина
13:50 21.06.2023
Главный храм ВС РФ в Москве станет эпицентром всероссийской акции «Свеча памяти».
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»
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В Москве ждут прибытия ценной, а точнее, бесценной реликвии. Частица Вечного огня, взятая на Мамаевом кургане, начала свое путешествие из Волгограда в столицу в рамках мемориальной акции «Свеча памяти». По прибытии частицу Вечного огня доставят в Главный храм Вооруженных сил в парке «Патриот». Корреспондент Виталий Никулин присутствовал на торжественной церемонии.

Чтобы провести церемонию у центральной скульптурной композиции в форме руки солдата с факелом, пришлось выстроить огромный постамент с лестницей. Частичку огня первым принимал внук участника Сталинградской битвы, военнослужащий роты почетного караула. Он передал факел контр-адмиралу Александру Дьяконову, сыну участника великой битвы за Сталинград, а тот вручил святыню летчику, Герою России и участнику СВО Максиму Стефанову.

«Передача этого огня - частицы истории великого города Волгограда - огромное событие в истории России. Каждый должен знать, какой ценой достался мир», - отметил Герой России Максим Стефанов, начальник Летно-исследовательского испытательного центра.

Участник торжественной церемонии контр-адмирал Александр Дьяконов подчеркнул, что акция «Свеча памяти» свидетельствует о преемственности поколений российских военнослужащих.

«Это замечательная акция "Свеча памяти" как раз знаменует преемственность поколений. Так получилось, что я никогда не был в Волгограде, но мой отец восемнадцатилетним парнишкой воевал здесь. И как раз здесь начал свою военную карьеру, он был сержантом именно под Сталинградом. В ноябре 42-го года как раз начиналось наступление наших войск. И он был впервые здесь ранен, получил первое ранение, поэтому мне очень дорога память об отце. Он прошел славный боевой путь, стал старшим сержантом в пехоте, воевал в разведке. В Польше был снайпером», - рассказал Александр Дьяконов, бывший замкомандующего Северным флотом по работе с личным составом.

Частицу Вечного огня поместили в специальное всепогодное газогорелочное устройство. И святыня начала свой путь на бронированном «Тигре». Из города-героя Волгограда вечером 21 июня ее доставят в Главный храм ВС России.

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