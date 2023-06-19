Скоротечные бои и сбежавшие националисты: как ВС РФ отражают украинское контрнаступление

В Киеве не хотят видеть реального положения дел на фронте и призывают ни в коем случае не останавливать «контрнаступ». В офисе президента Украины заявили, что его цель - убить как можно больше россиян.

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Очередную колонну разбитой западной техники на Запорожском направлении изучают бойцы группировки войск «Восток». Танки «Леопард» и БМП «Брэдли» стали трофеями наших бойцов. В первые несколько дней наступления боевики потеряли 16 американских БМП, что составило 15% от всех боевых машин этого типа, переданных Украине. Часть боевых машин была взята с работающими двигателями, что свидетельствует о скоротечности боя и о том, что экипаж из боеспособной техники просто сбежал.

Ожесточенные бои продолжаются на Времевском выступе. Он находится на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. После нескольких неудачных попыток прорыва нашей обороны на этом участке фронта националисты утратили инициативу. Сейчас продолжаются бои в районе населенного пункта Урожайное. Часть поселка уже несколько дней находится в «серой зоне». Однако под ударами наших бойцов передовые формирования украинских боевиков были оттеснены.

Утром 18 июня украинские неонацисты предприняли очередное наступление на наши позиции на Ореховском направлении. Подразделения ВС России успешно отбили многочисленные атаки врага. В плен удалось взять разведчиков 65-й бригады 3-го механизированного батальона ВСУ. Боевики утверждают: командование их обмануло.

Ежедневно в ходе тяжелых оборонительных боев наши бойцы уничтожают десятки единиц боевой техники врага, многие из которых западного производства. За каждое подтвержденное уничтожение бронетехники или ее захват Минобороны РФ выплачивает бойцам денежные премии.

«Все выплаты, все подтверждения происходят в режиме реального времени. У меня по крайним контрнаступательным действиям противника один из экипажей уничтожил за одни только сутки три танка противника. То есть на экипаж рассчитана сумма 300 тысяч рублей. За каждый танк - 100 тысяч рублей. 300 делим на троих военнослужащих, каждому - 100 тысяч», - пояснил командир танковой роты соединения морской пехоты ТОФ Руслан Курбанов.

Своевременно командование отмечает и заслуги особо отличившихся военнослужащих на самых непростых участках фронта. Накануне командующий Южным военным округом Сергей Кузовлев вручил государственные награды бойцам, проявившим мужество и героизм на Артемовском направлении, где противник ежедневно пытается нащупать слабые места в нашей обороне.

О своих подвигах бойцы рассказывают коротко и сухо. Подробности и детали боев пока раскрывать запрещено.

«Наблюдал, заметил пехоту противника. Предотвратил попытку прорыва, уничтожил пехоту. Попал под обстрел - спалили точку мою. Несмотря на это, отработал, поставленную задачу выполнил», - поделился своей историей военнослужащий ВС РФ Алексей Степанов.

Проблема, которую неонацисты никак не могут решить - российские беспилотники. Расчеты разведывательных БПЛА постоянно мониторят обстановку на линии боевого соприкосновения. Никакое движение не остается незамеченным. Попытки боевиков эвакуировать ценную для них западную технику приводят к еще большим потерям. Координаты целей тут же передаются на командный пункт - и всего через несколько минут артиллерия наносит сокрушительный удар. Так, украинский Т-72 пытался оттащить брошенный американский броневик MaxxPRO на Времевском выступе. Однако в момент буксировки по ним прилетел барражирующий боеприпас. В итоге в суматохе танк просто задавил бронеавтомобиль, который пытался спасти.

Еще одной точкой напряжения на неделе была Херсонская область. Там националисты приготовили полноценную десантную операцию. На правом берегу Днепра они сосредоточили большое количество плавсредств, в том числе изъятых у местного населения. Для расчистки фарватера в районе железнодорожного моста через реку Кошевая, южнее Херсона, боевики пытались использовать буксир. Но российская артиллерия была готова. В результате огневого поражения большая часть катеров была уничтожена, а буксир затонул.

Подробнее об обстановке на Марьинском и Авдеевском направлениях, о работе ствольной и реактивной артиллерии, а также о положении дел на границе с Белгородской областью и о том, как там работает отряд специального назначения «Ахмат», вместе с тем и о заявлениях офиса президента Украины «убить как можно больше россиян» - в репортаже Валентина Гвоздева.