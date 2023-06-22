На Украине снесли еще три памятника советскому солдату ко дню начала ВОВ

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На западе Украины во Львовской области за сутки были демонтированы три памятника советскому солдату. Как сообщает Telegram-канал «Деколонизация. Украина», памятники были снесены в селах Жуков, Ремезовцы и Поляны Золочевского района.

В 2015 году в Украине был принят закон о декоммунизации, после которого в стране начали активно сносить советские и российские памятники. Более 2,5 тысяч мемориалов были снесены к началу прошлого года. Кроме того, были изменены названия некоторых населенных пунктов и улиц.

Ранее стало известно, что в Киеве демонтировали памятник первому космонавту планеты Юрию Гагарину, так как он попал в программу декоммунизации. Бюст Гагарина стоял во дворе центра детского и юношеского творчества.