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Регионам РФ могут запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней

Анна Касаткина
04:09 22.06.2023
Срок отключения в две недели не всегда соблюдается, так как носит рекомендательный характер.
Регионам РФ могут запретить отключать горячую воду более чем на 14 дней
© Фото: Владимир Песня РИА Новости
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Роспотребнадзор намерен запретить властям в регионах отключать горячую воду в период профилактики более чем на 14 дней. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект документа.

В ведомстве отметили, что в 2021 году свою силу утратил СанПиН «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». Им был предусмотрен запрет отключать горячую воду на срок больше 14 дней во время профилактических работ.

Изменить санитарные требования и закрепить их на законодательном уровне в Роспотребнадзоре хотят в связи с многочисленными обращениями граждан и организаций. Срок отключения горячей воды в две недели носит рекомендательный характер, а значит не всегда соблюдается, уточняет издание.

Ранее Минстрой разработал новую жилищную программу для россиян в возрасте до 35 лет, чтобы стимулировать молодежь к получению ипотеки. Предполагается, что государство будет компенсировать половину стоимости аренды жилья, которое снимают молодые люди, при условии, что они готовы вложиться в ипотеку.

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