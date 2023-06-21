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Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья молодым россиянам

Ирина Елагина
07:24 21.06.2023
Молодые россияне смогут получить субсидию на аренду жилья при условии, что начнут откладывать деньги на ипотеку.
Минстрой предложил компенсировать половину аренды жилья молодым россиянам
© Фото: Кирилл Каллиников РИА Новости
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Минстрой разработал новую жилищную программу для россиян в возрасте до 35 лет, чтобы стимулировать молодежь к получению ипотеки. Суть проекта - государство будет компенсировать половину стоимости аренды жилья, которое снимают молодые люди, при условии, что они готовы вложиться в ипотеку. О перспективном нововведении в Минстрое рассказали «Известиям».

Замминистра Никита Стасишин пояснил, что для включения в программу субсидирования арендной платы молодежи нужно параллельно копить средства на первоначальный взнос по ипотеке на покупку своего жилья, причем обязательно в новостройке. Это позволит молодым людям откладывать сэкономленные деньги на ипотеку и стимулирует современное жилищное строительство.

Проект разработан при участии корпорации «Дом.РФ» и Росмолодежь.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков заявил, что регион готов помочь с ипотекой жителям, пострадавшим от украинских обстрелов, и договориться с банками о предоставлении каникул по платежам, «потому что понимаем, что сейчас всем будет трудно».

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