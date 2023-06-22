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Более 20 добровольческих отрядов подписали контракты с Минобороны

05:18 22.06.2023
Контракты с Минобороны дают добровольцам необходимый правовой статус, а также гарантируют им и их семьям социальную поддержку.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Более 20 формирований добровольческого корпуса подписали контракты с Минобороны России. Документы были составлены в рамках приказа МО РФ о добровольческих организациях.

Контракты необходимы для правового регулирования действий добровольцев в ходе специальной военной операции и для гарантии того, что военные и члены их семей получат от государства социальную поддержку.

Еще четыре командира добровольческих подразделений подписали контракты с генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. Один из них с позывным «Турок» считает, что Минобороны не обязано было это делать, но пошло навстречу добровольцам.

«Подписание данного контракта с Минобороны теперь гарантирует нам такие же льготы и преимущества участников СВО, как и всем военнослужащим. В праве ли мы были такое требовать от государства? Нет, потому что мы добровольцы. Но государство само пошло нам на встречу», - сказал «Турок».

Другой командир с позывным «Патриот» подчеркнул, что подписание таких контрактов свидетельствует о понимании важности добровольческих отрядов.

«Сегодняшнее подписание контракта с Министерством обороны только лишь подчеркивает, что мотивация двухсторонняя. И Родина ценит, и мы стремимся принести максимум пользы для Родины», - сказал «Патриот».

Ранее стало известно, что бойцы добровольческого батальона «Алания» сумели дать отпор противнику в Запорожской области. Большинство бойцов подразделения прибыли из Северной Осетии. Один из добровольцев с позывным «Слепой» считает, что основная армия и добровольцы должны друг друга поддерживать.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.

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