Вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику и пункт управления ВСУ

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

На опубликованных Минобороны России кадрах видно, как вертолеты Ка-52 крушат противника. Экипаж ударного вертолета Воздушно-космических сил РФ уничтожил пункт управления и бронетехнику украинских националистов пусками ракет по обнаруженным объектам.

Армейская авиация имеет несколько задач в рамках специальной военной операции. В них входят уничтожение бронетехники, доставка десанта и военных грузов, сопровождение колонн и авиационная поддержка подразделений.

Ранее Минобороны показало, как корабль «Приазовье» Черноморского флота успешно отразил атаки шести морских украинских беспилотников. Судно отвечает за безопасность российских газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море.

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.