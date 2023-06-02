В России с 1 сентября водителям такси запретят работать более 12 часов в сутки

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В России с 1 сентября таксистам-физлицам запретят работать более 12 часов в сутки. Это следует из соответствующего постановления правительства РФ.

Отмечается, что продолжительность рабочего время не должна быть больше десяти часов. Но для завершения заказа допускается увеличение на два часа.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий работать водителями общественного транспорта и такси людям, которые имеют неснятую или непогашенную судимость по ряду тяжких и особо тяжких преступлений.

Также у водителей не должно быть судимостей за похищение людей, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбой, убийство, преступления против половой неприкосновенности и свободы личности.