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В России могут обязать службы такси составлять личные рейтинги водителей

Виктория Ивашечкина
02:51 10.08.2022
В ГД объяснили, что подобный рейтинг позволит влиять на качество обслуживания граждан.
В России могут обязать службы такси составлять личные рейтинги водителей
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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В России все автопарки и сервисы онлайн-заказов такси обяжут составлять доступные для пассажиров личные рейтинги водителей. В Госдуме были разработаны соответствующие поправки в законопроект «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси».

«Некоторые службы такси ведут контроль качества и рейтинги, делают это открыто, на добровольной основе. Но в законодательстве это не прописано. Пассажир должен понимать, кто его повезет», - цитируют «Известия» слова первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой. 

Лантратова отметила, что еще одна поправка предполагает запрет на передачу заказов водителям с неснятой и непогашенной судимостью за преступления против жизни, здоровья и половой неприкосновенности. По ее словам, рейтинг позволит влиять на качество обслуживания граждан.

Напомним, в мае этого года Госдума приняла закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами. В двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.

Уточнялось, что подобные меры коснутся не только российских граждан, но и водителей из стран ЕАЭС. Для них потребуется справка о несудимости на их родине с переводом на русский язык.

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